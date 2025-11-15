Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, özellikle büyükşehirlerde tartışma konusu olan site aidatlarıyla ilgili çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

YÖNETİM FİRMALARI DENETLENECEK

Bakan Kurum, site yönetimleri ile sakinler arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçmek için yeni bir sistem oluşturacaklarını belirterek, yönetim firmalarının hem mali hem de teknik açıdan denetleneceğini vurguladı.

Kurum, fahiş aidat artışlarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle site yönetim firmalarını denetleyeceğiz. Bu firmaları yeterlilik vereceğiz. Bu firmaların yeterliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız."

"AİDATLARDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPAMAYACAKLAR"

Bakan Kurum, mevcut mevzuatın eksiklerine dikkat çekerek, vatandaşlardan gelen şikayetlerin yeni sistemle daha etkin bir şekilde değerlendirilip çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kurum, aidat artışlarının sınırlandırılacağına ilişkin olarak da şu ifadeleri dile getirdi:

"Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacak. Aidatlarda enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacaklar. Gerek genel kurulda alacakları karar çoğunluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

Yeni düzenlemenin, yönetimlerin hesap verebilirliğini artırması ve kat maliklerinin haklarını güçlendirmesi hedefleniyor.