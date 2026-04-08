EZZİB'te başkanlığa yeniden Emre Uygun seçildi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin olağan genel kurulunda, mevcut başkan Emre Uygun oy birliğiyle yeniden seçildi. Uygun, ihracatı artırmayı ve katma değerli ürün ihracatını hedeflediklerini açıkladı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinde (EZZİB) başkan yeniden Emre Uygun oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulunda tek aday yer aldı.

Mevcut başkan Uygun, oy birliğiyle yeniden birlik başkanı seçildi.

Gelecek dönemde temel hedeflerinin ihracatı yeniden büyüme trendine sokmak ve katma değerli ürün ihracatını artırmak olduğunu belirten Uygun, bu doğrultuda "Olive to Live UR-GE" adlı proje başlattıklarını, bu projeyle firmaların ihtiyaçlarını belirleyecek, eğitim ve danışmanlık süreçleriyle rekabet güçlerini artıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
