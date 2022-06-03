Eyyübiye'de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor - Haberler

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Eyyübiye'de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eyyübiye'de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

Eyyübiye Belediyesi Kadın Yaşam ve Destek Merkezleriyle sosyalleşme imkanı bulan kadınlar, boş vakitlerini değerlendiriyor, meslek öğreniyor, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Eyyübiye Belediyesi Kadın Yaşam ve Destek Merkezleriyle sosyalleşme imkanı bulan kadınlar, boş vakitlerini değerlendiriyor, meslek öğreniyor, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla büyük önem verilen ve Eyyübiyeli kadınların günlük hayatlarının bir parçası haline gelen Kadın Yaşam ve Destek Merkezlerinde, usta öğreticiler tarafından okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, bilgisayar kullanma, el sanatları, biçki dikiş gibi kurslar düzenleniyor. Daha önce sadece boş vakitlerini değerlendirmek için Kadın Yaşam ve Destek Merkezlerine gittiklerini ifade eden Eyyübiyeli kadınlar, burada öğrendikleri sayesinde hayatlarının değiştiğini, daha güzel arkadaşlık ve dostluklar edindiklerini ve buradaki faaliyetlerin hayatlarının bir parçası haline geldiğini söylediler. Çocuklardan yaşlı kadınlara kadar mahalle halkının her kesimine yönelik faaliyetlerin devam ettiği Akabe ve Yenice Kadın Yaşam ve Destek Merkezleri'ndeki faaliyetlere katılan kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da burada ürettikleri ürünleri pazarlayarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Mahallelerinde bu hizmetin verilmesinden büyük memnuniyet duyan kadınlar, hayatlarını değiştiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş başta olmak üzere, bu faaliyetlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Kuş Ekonomi Haberler

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