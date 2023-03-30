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EYT taleplerini karşılamaya çalışan SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti! Önerge kabul edildi

Ekonomi Haberleri

TBMM, EYT başvuruları nedeniyle fazla mesai yapan SGK çalışanları için düğmeye bastı. SGK çalışanlarının aylık mesai süresini 50 saatten 100 saate çıkaran önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti verilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca vatandaş SGK binalarına akın etti. EYT işlemlerini yapmak için SGK çalışanları fazladan mesai yapmaya başladı.

SGK ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK

TBMM, fazla mesai yapan SGK çalışanları için harekete geçti. AK Parti ve MHP'nin önergesi ile yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek.

"ÖNERGE MECLİS GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Düzenleme kapsamında, SGK çalışanlarının mesai süresi aylık 50 saatten 100 saate çıkıyor. SGK çalışanları, 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Önerge, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

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