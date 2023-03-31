Bakan Bilgin'den "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusuna yanıt: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Maaş hangi gün bağlanırsa ilk maaşın o ay içinde alınacağını söyleyen Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ülke TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, programda " Eyt'liler ilk maaşını ne zaman alacak?", "Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?", "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" gibi sorulara yanıt verdi.

"MARTTA BAŞVURAN NİSANDA MAAŞINI ALACAK"

Eyt'liler hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." dedi.

"MAYIS AYINDA TAMAMININ MAAŞLARINI ÖDEYECEĞİZ"

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz."

"ŞEHİT, GAZİ, DUL VE YETİMLERİN MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARDIK"

Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdiklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ KORUYACAK DÜZENLEMEYİ TEMMUZDA YAPARIZ"

Asgari ücrete ara zam konusunda da değerlendirmede bulunan Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız." açıklamasında bulundu.