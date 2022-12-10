EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda kamuoyunda yaş sınırı tartışmaları sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı, ya da herhangi bir sınır olmadan emekliliğin gündeme gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Eyt'de yaş sınırına değinmezken, "En kapsamlı düzenleme" yapılacağını ifade etti. Bakanın konuşmasının ardından Eyt'de yaş sınırı olacağına dair olasılıklar güçlenirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

'YAŞ' KONUSUNDA YENİ İDDİA

Yaş belirsizliği beraberinde yeni söylemleri de beraberinde getirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. EYT düzenlemesinin 12 Aralık pazartesi günü muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

FARKLI SAYILAR DA ORTAYA ATILMIŞTI

İşverenlerin kalifiyeli elemanlarını kaybetme riski ve tazminat külfetinin ağır olmasından dolayı EYT düzenlemesine mesafeli yaklaştığı biliniyordu. Buda EYT'de yaş sınırı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tartışılan yaş sınırı arasında erkeklerde 52 ya da 50, kadınlarda ise 50 veya 48 yaşın öne çıktığı ifade ediliyordu.

CHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Diğer yandan CHP'den EYT'de yaş sınırına tepki gelmişti. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de "yaş sınırlaması" getirileceği iddialarına ilişkin, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.