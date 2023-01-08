EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? AK Partili Bülent Turan canlı yayında tarih verdi

Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı. Düzenlemeden yararlanacak EYT'lilerin merak ettiği konu ise ilk maaşların hesaplara yatacağı tarih. Merak edilen soruya katıldığı canlı yayında yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesinin şubatın ortalarına kadar Meclis'ten geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eyt ile ilgili merak edilen soru işaretleri gün geçtikçe birer birer yanıtlarını bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak" açıklamasıyla duyurduğu düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı. Düzenlemeden yararlanacak Eyt'liler ise maaşlarının yatacağı gün için geri sayımı başlattı.

MERAK EDİLEN SORUYA YANIT AK PARTİLİ İSİMDEN GELDİ

Peki, Eyt'lilerin ilk maaşları ne zaman yatacak? Merak edilen soruya yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili Kanal 7'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

"15 OCAK'A KADAR HAYATA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"

TBMM'nin gündeminin çok yoğun devam ettiğini belirten Turan şunları söyledi; "Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar.

"EN GEÇ MART AYINDA MAAŞLAR YATACAK"

Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."