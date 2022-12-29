EYT hakkını kazananlar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamasıyla, yüz binlerce vatandaş da e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki EYT için emeklilik başvuru nasıl yapılır, e-Devlet üzerinden hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte adım adım yapılması gerekenler.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI
Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;
- e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)
- Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
- Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
- SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
- TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
- Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
- Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.
- 'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.
- Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.