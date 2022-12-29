EYT hakkını kazananlar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamasıyla, yüz binlerce vatandaş da e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki EYT için emeklilik başvuru nasıl yapılır, e-Devlet üzerinden hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte adım adım yapılması gerekenler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;