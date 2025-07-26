Eymir Gölü Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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