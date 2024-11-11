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Bakan Şimşek işsizlik oranlarının hedeflenenden iyi olduğunu belirtti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde işsizlik oranının yüzde 8,6 ile düşük seviyelerde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, sanayi üretimindeki daralmanın sürdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı eylül ayı işgücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti. Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa'nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek işsizlik oranlarının hedeflenenden iyi olduğunu belirtti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdehide:

İşsizlik dediği de gençlerin iş beğenmeyip çalışmadığı oran. İş dolu etrafta millet çalışmıyor. Evde yatsın maaş versinler istiyor

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Haber Yorumlarıoguz:

valla artık gülüyorum hep iyi diyorlar canımız cıkıyor kötü deseler nasıl olurmuşuz acaba düşünmek istemiyorum

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