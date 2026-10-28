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Eylülde enerji ithalatına yüzde 49,3 artışla 6 milyar 775 milyon 23 bin dolar ödendi

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Eylülde enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 775 milyon 23 bin dolara ulaştı. Toplam ithalat 31 milyar 129 milyon 990 bin dolar olurken ham petrol ithalatı da yüzde 14,4 artışla 3 milyon 133 bin 306 tona çıktı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 6 milyar 775 milyon 23 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 artarak 31 milyar 129 milyon 990 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 6 milyar 775 milyon 23 bin dolarlık kısmı enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar"dan oluştu.

Geçen yıl eylülde bu tutar 4 milyar 539 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 49,3 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 14,4 artarak 3 milyon 133 bin 306 tona yükseldi.

Kaynak: AA
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