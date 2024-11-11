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Eylül ayında sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı; geçen aya göre %1,6 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,4 azalmışken, madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sanayi sektörlerinde de düşüş gözlemlendi. Ancak, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %1,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

Eylül ayında sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı; geçen aya göre %1,6 arttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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