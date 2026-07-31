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ExxonMobil ile Chevron'un karı ikinci çeyrekte güçlü yükseliş kaydetti

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ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un net karı, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 105,1 ve yüzde 384,8 arttı.

ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un net karı, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 105,1 ve yüzde 384,8 arttı.

ExxonMobil ile Chevron, 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 105,1 artarak 14,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2025'in aynı çeyreğinde 7,1 milyar dolar kar açıklamıştı.

ExxonMobil'in geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 3,48 dolara ulaştı.

Chevron'un net karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 384,8 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Chevron'un geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 6,11 dolara yükseldi.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı gibi kritik nakliye rotalarındaki aksaklıkların petrol arzını daraltması, küresel enerji fiyatlarında yükselişe yol açmıştı.

Kaynak: AA
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