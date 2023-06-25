Evreşe Belediyesi, Çiftçilere Hasat Desteği Sağlıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe belde Belediyesi, çiftçiyi desteklemek amacıyla hasat döneminde kiraladığı biçerdöverlerin ücretini sübvanse ederek, dönüm başına 20 lirasını karşılayıp fiyatı 95 liraya indirtti.

Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında çiftçilere nefes aldıracak "hasat desteği" uygulamasını geçen yıl başlattıklarını hatırlattı.

Bu amaçla 5 biçerdöver kiraladıklarını belirten Soyuak, "Dönüm başı 20 lirayı belediyemiz kendisi ödeyerek, biçim fiyatlarını 95 liradan, balya bağlama fiyatı 11 liradan, Evreşe Belediyesi olarak kiraladığımız 5 biçerdöverle en küçük çiftçimizin mahsulü tarlada kalmamak şartıyla hizmet vermeye devam ediyoruz, Bereketli, hayırlı sezonlar dileriz." ifadesini kullandı.