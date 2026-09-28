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Evrenos Sanayi Bölgesi'nin Muradiye OSB'ye dahil edilmesinde önemli aşamaya gelindi

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Evrenos Sanayi Bölgesi'nin Muradiye OSB'ye dahil edilmesinde önemli aşamaya gelindi
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Evrenos Sanayi Bölgesi'nin Muradiye OSB'ye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli aşamaya gelindi. Süreç tamamlanınca Evrenos'un yol ve enerji altyapısı OSB standartlarına kavuşacak, atık suları günlük 15 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisine bağlanacak.

Yıllardır yol ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen Evrenos Sanayi Bölgesi'nin Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli aşamaya gelindi. Bakanlıklar nezdinde süreç takip edilirken, dahil olma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Evrenos'un yol, kanalizasyon, yağmur suyu, temiz su, enerji ve çevre altyapısının OSB standartlarına kavuşturulması hedefleniyor. Evrenos'un atık sularının da Muradiye OSB tarafından hayata geçirilecek modern atıksu arıtma tesisine bağlanması planlanıyor.

Manisa sanayisinin önemli üretim alanlarından biri olan Evrenos bölgesi sanayicilerin en fazla dile getirdiği sorunların başında bozuk yollar ve yetersiz altyapı geliyor. Özellikle yağışlı dönemlerde ulaşımı zorlaştıran yollar ile yağmur suyu, kanalizasyon ve atık su altyapısındaki eksiklikler bölgedeki üretimi ve yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. Muradiye OSB yönetimi, Evrenos'un OSB sınırlarına dahil edilmesini yalnızca idari bir değişiklik değil, kapsamlı bir dönüşüm projesi olarak değerlendiriyor.

Muradiye'de 5 yılda büyük dönüşüm

Muradiye OSB'de son yıllarda 16 kilometre atık su, 33 kilometre yağmur suyu, 23 kilometre temiz su ve 93 kilometre iletişim altyapısı oluşturuldu. Bölünmüş yollar, asfalt, kaldırım ve yağmur suyu sistemleriyle yıllardır devam eden temel altyapı sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Şimdi aynı dönüşüm modelinin Evrenos'a taşınması hedefleniyor.

Evrenos'un altyapısı baştan ele alınacak

Evrenos'un Muradiye OSB'ye dahil edilmesinin ardından yol, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su, temiz su, enerji ve haberleşme altyapısının bütüncül şekilde yeniden planlanması öngörülüyor. Böylece yıllardır parça parça müdahalelerle çözülmeye çalışılan sorunların kalıcı şekilde ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Atık sular arıtma tesisine taşınacak

Dönüşümün en önemli başlıklarından birini çevre yatırımları oluşturacak. Muradiye OSB tarafından kurulması planlanan, ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'ne Evrenos'un atık sularının da bağlanması hedefleniyor. Böylece sanayi kaynaklı atık suların kontrollü şekilde toplanması ve modern arıtma sistemiyle yönetilmesi planlanıyor.

Evrenos'un altyapısı baştan ele alınacak

Evrenos'un Muradiye OSB'ye dahil edilmesinin ardından yol, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su, temiz su, enerji ve haberleşme altyapısının bütüncül şekilde yeniden planlanması öngörülüyor. Böylece yıllardır parça parça müdahalelerle çözülmeye çalışılan sorunların kalıcı şekilde ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Atık sular arıtma tesisine taşınacak

Dönüşümün en önemli başlıklarından birini çevre yatırımları oluşturacak. Muradiye OSB tarafından kurulması planlanan, ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'ne Evrenos'un atık sularının da bağlanması hedefleniyor. Böylece sanayi kaynaklı atık suların kontrollü şekilde toplanması ve modern arıtma sistemiyle yönetilmesi planlanıyor.

Parsel maliklerinin muvafakatiyle süreç ilerleyecek

Evrenos'un Muradiye OSB sınırlarına dahil edilmesine yönelik çalışmalar, bölgedeki parsel maliklerinin tamamının muvafakatinin alınmasıyla birlikte sürdürülecek. Gerekli onay ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından Evrenos'un Muradiye OSB'ye dahil edilmesi ve planlanan altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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