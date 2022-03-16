"Evlilik tuzağı" ile 200 bin lira dolandırılan 27 yıllık evli adam konuştu: İçeceğime ilaç ekleyip beni bayılttılar

Samsun'da, tekstil atölyesi işleten, 27 yıllık evli ve 2 çocuk babası Salim Kayaoğlu (48), savcılığa giderek, evleneceklerini söyleyip kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü iki kadın çalışanı hakkında şikayette bulundu. Kayaoğlu şikayetinde, eşiyle arasının bozuk olduğunu bilen iki kadın çalışanının, birlikte alkol aldıkları evde kendisini ilaçla uyutup, para ve cep telefonunu çaldıklarını ve uygunsuz görüntülerini çektiklerini ileri sürdü. Bu görüntüleri eşine gönderecekleri tehdidinde bulunan kadınların kendisinden sürekli para istediklerini ileri süren Kayaoğlu, bankadan çektiği toplamda 200 bin lirayı onlara verdiğini iddia etti.

"İÇECEĞİME İLAÇ EKLEYİP BENİ BAYILTTILAR"

Savcılığın soruşturma başlattığı olayı anlatan Salim Kayaoğlu, "Dükkanımı yeni açtığım zamanlarda karımla tartışıp, altı yedi ay ayrı yaşadık. Bu süre zarfında dükkanda kalıyordum. O süreç içerisinde benim karımla ayrı yaşadığımı duyduklarında, benimle evlenme vaadiyle dükkana geldiler. Eşimle tartıştığımızı bildikleri için benimle evlenmek vaadiyle gelip beni dolandırdılar. Ben avukata vekaletname verip karımla boşanma işlemleri başlattım fakat karım iş kazası geçirdiği boşanamadık. Boşanma aşamasında olduğumuz için onlar da 'Karınla boşan bizimle evlen' dediler. Daha sonrasında buluştuğumuzda benim içeceğime ilaç ekleyip beni bayılttılar. Üzerimdeki paraları ve telefonlarımı aldılar. Telefonumdan internet bankacılığına girerek, hesaplarımı boşalttılar. Bana verdikleri içecekte ilaç olduğunu hastanede öğrendim. İş yaptığım insanlardan gelen bildirimlerden dolayı mobil bankacılık uygulamasında şifre yoktu" iddiasından bulundu.

"ELLERİNDE OLAN FOTOĞRAFLARLA BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİLER"

Salim Kayaoğlu, "Ellerinde olan fotoğraflarla beni ve ailemi tehdit ettiler. Ben de tehditlere boyun eğmek zorunda kaldım. Ben alkol aldıktan sonra çekilen fotoğrafları 'ailene gösteririz' diye tehdit ettiler. Bu yüzden ben de onlara istedikleri ödemeleri yapmak zorunda bırakıldım. Eşim ilk zamanlarda bu olayları bilmiyordu. Ben de eşim öğrenene kadar tehdit edildikçe ödeme yaptım. Beş tane bankadan 200 bin liraya yakın kredi çektim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi