Evden Eve Taşımacılıkta "Kayıt Dışı" Uyarısı... İTO Lojistik Hizmetler Komitesi Başkanı: "Firmalar Fatura Kesmiyor"

İTO Lojistik Hizmetler Komitesi Başkanı Ercan Karakurt, evden eve taşımacılıkta yıllık 25-30 milyar TL büyüklüğünde yaşanan kayıt dışı faaliyetleri ve son yıllarda artan taşıma maliyetlerini değerlendirdi. KDV oranının düşürülmesinin sektörü kayıt altına alabileceğini belirtti.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Lojistik Hizmetler Komitesi Başkanı Ercan Karakurt, yıllık 25-30 milyar TL büyüklüğe sahip evden eve taşımacılıkta büyük bir kayıt dışılığın yaşandığını belirterek, "Bu sektörde yüzde 20 KDV söz konusu. Hemen hemen hiçbir şirket ya da firma fatura kesmiyor" dedi. Karakurt, taşımacılık maliyetlerinin son yıllarda hızla arttığına işaret ederek, "Pandemi döneminde İstanbul-Antalya gidiş dönüş her şey dahil maliyet 10-15 bin TL düzeyinde bulunuyordu. Bugün, 40-45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çok büyük bir maliyet söz konusu" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İTO Lojistik Hizmetler Komitesi Başkanı Ercan Karakurt, evden eve nakliye sektörünün ekonomik büyüklüğünün yıllık 25-30 milyar TL olduğunu söyledi.

Sektörde yaygın bir kayıt dışı faaliyetin söz konusu olduğuna işaret eden Karakurt, "Bu sektörde yüzde 20 KDV söz konusu. Hemen hemen hiçbir şirket ya da firma fatura kesmiyor" diye konuştu.

Karakurt, bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın İTO'yu ziyareti sırasında konuyu anlattıklarını belirterek, "KDV oranını yüzde 1'e düşürmeleri durumunda sistemin kayıt içine alınabileceğini, bunun da vergi gelirlerine ve sektöre başta istihdam olmak üzere olumlu katkıları olabileceğini ifade ettik. Sayın Yılmaz, bu yönde bir adım atmaları halinde diğer sektörlerin de benzer bir taleple geleceğini söyledi" dedi.

TAŞIMACILIK ÇOK PAHALI HALE GELDİ

Türkiye'de son yıllarda artan akaryakıt fiyatlarının yanı sıra artan personel, otoyol-köprü, bakım onarım giderlerinin de taşımacılık maliyetlerini etkilediğini ifade eden Ercan Karakurt, "Pandemi döneminde İstanbul-Antalya gidiş dönüş her şey dahil maliyet 10-15 bin TL düzeyinde bulunuyordu. Bugün, 40-45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çok büyük bir maliyet söz konusu" değerlendirmesini yaptı.

Karakurt, küresel düzeyde yaşanan gerilimlere işaret ederek, taşımacılıkta fiyatların daha da artmasının çok olası olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
