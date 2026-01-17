Haberler

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hane gelirinin hesaplama usul ve esaslarını, evde bakım alan engelli vatandaşların lehine olacak şekilde yeniden düzenledi. Değişiklik, gelir hesaplamasında sadeleştirme ve netleştirme sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemelere gidildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Değişiklik, özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde uygulamaya ilişkin bazı şartlar sadeleştirilerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlar lehine düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
