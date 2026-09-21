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Europa 2 kruvaziyeri Bodrum'a 480 turist getirdi, gemide 365 personel var

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Europa 2 kruvaziyeri Bodrum'a 480 turist getirdi, gemide 365 personel var
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Marmaris'in ardından Bodrum'a gelen Malta bayraklı Europa 2, 480 turist ve 365 personelle Bodrum Cruise Port'a yanaştı. Çoğu ABD'li olan yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi; geminin sonraki durağı Rodos olacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Europa 2" adlı kruvaziyer, 480 turist getirdi.

Marmaris Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. 225 metrelik gemide, çoğu ABD'li 480 yolcu ve 365 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

"Europa 2"nin sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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