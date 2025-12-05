Euroclear, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını riskli buluyor

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) dondurulmuş varlıklarının büyük kısmının bulunduğu Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear Üst Yöneticisi (CEO) Valerie Urbain, Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisine teminat olarak kullanılmasının finansal riskler taşıdığını ve buna karşı olduğunu bildirdi.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Brüksel merkezli Euroclear'ın başındaki Urbain, Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasına yönelik AB planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Urbain, dondurulmuş Rusya varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisine teminat olarak kullanılması kararının önemli hukuki riskler taşıdığına işaret ederek, "Bu, Euroclear'ın rolü göz önüne alındığında küresel finans sistemini istikrarsızlaştırabilir." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 180 milyar avroluk Rus varlığına el konulmasının Euroclear bilançosunda çok önemli bir dengesizlik yaratacağını anlatan Urbain, söz konusu paranın finansal kuruluşun bilançosundan çıkarılması durumunda bile Rusya'nın parayla ilgili hakkının saklı kalacağını vurguladı.

Urbain, "Bir gün parayı Rusya Merkez Bankasına iade etmeliyiz." diye konuştu.

Gerekli olması halinde Rus varlıklarına ilişkin AB kararına itiraz etmeye ve hukuki süreç başlatmaya hazır olduğunu vurgulayan Urbain, "Umarım iş oraya varmaz. Ama elbette Euroclear'ı korumaya devam etmek için mümkün olan her yolu kullanmamız gerekecek." dedi.

Urbain, Euroclear'ın iflasla sonuçlanabilecek bir finansal riske gireceğini, Rusya'nın Belçika ve şirketlerinin varlıklarına el konulması gibi misillemede bulunacağını ve parasını geri almak için de yasal süreçler başlatacağını anımsattı.

Merz ve von der Leyen, Belçika Başbakanı'nı ikna etmeye çalışacak

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Belçika, Ukrayna'ya mali desteğin AB'nin ortak borçlanmasıyla sağlanmasını uygun buluyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün bu konuda Belçika Başbakanı de Wever'i ikna etmek için Brüksel'de bir toplantı yapacak.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.