Euroclear CEO'su, 185 milyar avroluk Rus varlığının devrinde iflas uyarısı yaptı

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Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear'ın Üst Yöneticisi (CEO) Valerie Urbain, dondurulmuş Rus varlıklarının Avrupa Birliği'ne (AB) veya yeni bir yapıya devredilmesinin hukuki ve mali riskleri ortadan kaldırmayacağını, geri ödeme yükümlülüklerinin kuruluşun iflasına yol açabileceğini ifade etti.

Urbain, Belçika'nın Le Soir gazetesine verdiği röportajda, Euroclear bünyesinde tutulan yaklaşık 185 milyar avroluk Rus varlığının Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılması girişimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Euroclear'daki Rus varlıklarının vadeleri doldukça nakite dönüştüğünü ve kuruluşun bilançosuna girdiğini belirten Urbain, Euroclear'ın bu tutarları ileride geri ödeme yükümlülüğü bulunduğuna işaret etti.

Urbain, Rus varlıklarından kaynaklanan tutarın bilançonun yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğuna dikkati çekti.

Yalnızca varlıkları devredilip bunlara karşılık gelen yükümlülüklerin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Urbain, bunun bilançoda büyük bir dengesizlik yaratarak Euroclear'ın iflasına neden olabileceğini ifade etti.

Urbain, varlıklar ve yükümlülükler birlikte devredilse bile hukuki güvenliğin tam olarak sağlanacağının kanıtlanmadığını belirtti. Urbain, Rusya Merkez Bankasının devri kabul etmemesi halinde parasını Euroclear'dan talep edebileceğini bildirdi.

Urbain, bu durumda geri ödeme taleplerini karşılayacak yeterli korumaya ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Bu garantilerin savaş sona erene veya Euroclear'ın iade yükümlülüğü ortadan kalkana kadar sürmesi gerektiğini belirten Urbain, Rusya Merkez Bankasının kuruluşa karşı açtığı davanın da ek risk oluşturduğuna işaret etti.

Urbain, Rus varlıklarına yönelik adımların Avrupa'nın hukuki güvenilirliğine zarar verebileceği ve bazı yatırımcıların Avrupa'daki varlıklarını başka yerlere taşımasına yol açabileceğine vurgu yaparak, uluslararası yatırımcıların Avrupa piyasalarına duyduğu güven açısından mülkiyetin korunması, kuralların öngörülebilirliği ve hukukun üstünlüğünün belirleyici olduğunu hatırlattı.

Belçika ve vergi mükellefleri açısından da riskler bulunduğuna dikkati çeken Urbain, Belçika devletinin de hissedarlar arasında bulunması nedeniyle son aşamada vergi mükelleflerine başvurulabileceğini ifade etti.

Urbain, Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinden bugüne kadar yaklaşık 8 milyar avronun Ukrayna'ya destek için AB Komisyonuna aktarıldığını anımsattı.

Urbain, dondurulan varlıkların en iyi kullanımının barış müzakerelerine dahil edilmeleri olacağını, bunların Avrupa'nın elindeki en büyük pazarlık araçlarından biri olduğunu belirtti.

Rus mahkemelerinin Euroclear aleyhindeki kararlarına değinen Urbain, kuruluşun AB yaptırımlarını uygulamakla yükümlü olduğunu ve sözleşmelerde Belçika mahkemelerinin münhasır yetkisinin öngörüldüğünü belirterek, Rus yargısının yetkisini tanımadıklarını ifade etti.

Dondurulmuş varlıklar

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasına ait yaklaşık 210 milyar avroluk varlık AB ülkelerinde dondurulmuştu.

Bu varlıkların yaklaşık 185 milyar avroluk bölümü Brüksel merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'da tutuluyor.

AB Komisyonu, geçen yıl dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakdin Ukrayna'ya verilecek bir kredinin finansmanında kullanılmasını önermişti.

Belçika, bu planın Rusya'nın açabileceği davalar ve tazminat taleplerinden doğacak risklerin paylaşılmasına ilişkin yeterli güvence içermediğini belirterek öneriye karşı çıkmıştı.

Belçika'nın çekincelerinin giderilememesi nedeniyle AB ülkeleri, Ukrayna'ya ortak borçlanma yoluyla 90 milyar avroluk kaynak sağlanmasını kararlaştırmıştı.

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya finansman sağlamak amacıyla kullanılması konusu, ağustos ayı sonunda İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya'nın ortak girişimiyle yeniden AB gündemine taşınmıştı.

Kaynak: AA