Etstur Hatıra Ormanları'nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu

Etstur, hayata geçirdiği "Etstur Hatıra Ormanları" projesi kapsamında, Balıkesir ve Gaziantep'te oluşturduğu ilk iki ormanda 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Etstur, çevreye duyduğu saygıyı uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerle ortaya koymayı hedefliyor.

Proje, söz konusu yaklaşımın somut bir yansıması olarak doğaya kalıcı katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim çalışmaları, şirket çalışanlarının gönüllü katılımıyla Balıkesir'in İvrindi ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, ağaçlandırma çalışmalarını, "tek seferlik değil, sürekliliği olan yaklaşım" şeklinde ele aldıklarını belirtti.

"Seyahat" kavramının doğayla kurulan güçlü bağ olduğuna dikkati çeken Özbek, projeyle bu bağın sorumluluğunu üstlendiklerini ve geleceğe kalıcı değer bırakmayı hedeflediklerini aktardı.

Özbek, Balıkesir ve Gaziantep'te attıkları ilk adımı, gelecek yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerine yayarak sürdürmeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bizlere destek olan Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne katkıları için teşekkür ediyorum. Etstur Hatıra Ormanları projesi kapsamında yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını, ilgili kamu kurumları ve bölgesel paydaşlarla işbirliği içinde, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirerek doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratma anlayışımızı kararlılıkla devam ettireceğiz."