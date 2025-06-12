ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda 11 Haziran 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, oda mevzuatları ve mevcut projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Haziran ayının 2. yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda 11 Haziran 2025 tarihinde haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıda görüşülen başlıca konular: ETSO'nun oda mevzuatları, mevcut projeleri ve katılım sağlanacak faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi, istişarelerde bulunuldu. TOBB'dan gelen yazılar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2025'te İstanbul'da Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan HİSER Konferansı hakkında yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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