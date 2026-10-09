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ETSO'nun dönemin son meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi

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ETSO'nun dönemin son meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi
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ETSO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı; gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi. Mevcut dönemin son toplantısında, odaya katkı sunan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirilerek istişare edildi.

Görüşmelerin ardından gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut dönemin son meclis toplantısının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından, dönem boyunca odanın çalışmalarına katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Tanoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, birlik, dayanışma ve istişarenin önemine dikkati çekti.

Görev süresi boyunca Erzincan iş dünyasının ihtiyaçlarını ortak bir zeminde ele almaya, sorunları istişareyle değerlendirmeye ve çözüm için birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini belirten Tanoğlu, odanın çalışmalarına emek ve tecrübeleriyle katkı sunan meclis üyelerine teşekkür etti.

Tanoğlu, Erzincan'ın geleceğine katkı sunmak için ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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