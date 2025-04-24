İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama

İnfial yaratan deprem iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı

Depremden kaçan çocuk, silahtan ateşlenen merminin hedefi oldu

ETSO Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

ETSO Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Nisan ayının 4. yönetim kurulu toplantısını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda önemli gündem maddeleri ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Nisan ayının 4. yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; ETSO Meclis Toplantısı'nın, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi. Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) ve KUDAKAF'25 hazırlıkları ele alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü'nden gelen 2025 Yılı 2. Üç Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları hakkında bilgiler görüşüldü. TOBB'dan gelen yazılar görüşüldü. Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.