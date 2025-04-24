ETSO Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Nisan ayının 4. yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; ETSO Meclis Toplantısı'nın, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi. Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) ve KUDAKAF'25 hazırlıkları ele alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü'nden gelen 2025 Yılı 2. Üç Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları hakkında bilgiler görüşüldü. TOBB'dan gelen yazılar görüşüldü. Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM