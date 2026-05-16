ETSO 3. eğitim grubu sektörel değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 3. Eğitim Grubu üyeleri, sektörün mevcut durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere ETSO'da bir araya geldi.

Eğitim komitesi üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, sektörle ilgili görüşlerin daha sağlıklı bir zeminde oluşturulabilmesi amacıyla geçmiş dönem faaliyetleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Eğitim Komisyonu Başkanı Samancı, faaliyet raporunu sundu

Toplantının ana gündem maddesini oluşturan faaliyet raporu sunumu, 3. Eğitim Grubu Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı tarafından yapıldı. Samancı, komitenin geride kalan dönemde sektörün ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak adına üst kurullarla yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Rapor kapsamında; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ETSO ziyareti ve ETSO vakıf arazisinde yapılan saha incelemeleri başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temasları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan kurumsal ziyaretlerin detayları üyelerle paylaşıldı.

Erzurum'da eğitim sektörünün temel sorunları belirlendi

Eğitim Grubu Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı'nın sunumunda, sektör temsilcileri ve paydaşlarla yapılan GZFT (SWOT) analizlerinin sonuçları ile Erzurum'da eğitimin temel sorunları da başlıklar halinde sıralandı. Çözüm bekleyen başlıca konular şu şekilde aktarıldı: Sektörün birlik içerisinde olması gerektiği; İdari cezalar için hukuki mevzuata daha dikkat edilmesi, basit nedenlerle yazılan cezaların önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılması tavsiyesinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı