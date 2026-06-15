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Yılmaz: "Kurumlar arası dayanışma önemli"

Yılmaz: 'Kurumlar arası dayanışma önemli'
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ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 'Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı'na katılarak, ortak akılla yürütülen çalışmanın şehrin ekonomik ve sosyal vizyonuna değer katacağını belirtti.

ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, " Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı" ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ortak akılla yürütülen bu kıymetli çalışmanın, Erzurum'un ekonomik, sınai ve sosyal vizyonuna büyük değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde, şehrin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bilimsel çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenen " Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı", Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) şehrin ticari ve ekonomik gelişimindeki en güçlü paydaşlardan biri olarak yer aldığı programa, ETSO'yu temsilen Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz katıldı. Programın sonunda, sürece sunulan kurumsal desteklerden ötürü ETSO adına Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

"Üniversite ve şehir iş birliğinin en güzel örneği"

ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, projenin Erzurum'un geleceği için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı, kurumlar arası dayanışmanın altını çizerek, şunları kaydetti: "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin kalkınması ve ticari hayatının ivme kazanması adına atılan her bilimsel adımı kararlılıkla destekliyoruz. Atatürk Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, üniversite-şehir ve kamu-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Şehrimizin 100 temel ihtiyacının bilimin ışığında tespit edilerek, bu sorunlara çözüm odaklı somut projeler geliştirilmesi sürecinde ETSO olarak güçlü bir paydaş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortak akılla yürütülen bu kıymetli çalışmanın, Erzurum'un ekonomik, sınai ve sosyal vizyonuna büyük değer katacağına inanıyor; Rektörlüğümüze ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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