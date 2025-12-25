ETO Başkanı Çetin, TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantısına katıldı

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantısına katıldı.

24 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda; iklim değişikliği ve çevre alanında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Mevcut ihtiyaçlar ile geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı toplantıda, sektörün yol haritası değerlendirildi.

Toplantının ardından Kurul Başkanı Fahri Özen, kurul üyeleri ve aynı zamanda TOBB İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu Üyesi olan Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette kurulun çalışmaları hakkında Hisarcıklıoğlu'na bilgi verildi. - BALIKESİR