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Etiyopya'da banka ATM'si bozulunca, müşteriler 40 milyon dolardan fazla para çekti

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Etiyopya Ticaret Bankası, yaşanan sistem arızası nedeniyle oldukça sıkıntıya girdi. Sorun nedeniyle müşteriler, hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebildi. Banka şimdi bu yolla toplamda 40 milyon doların üzerinde çekilen parayı geri almak için çabalıyor.

Etiyopya'nın en büyük ticari bankası olan Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonrasında müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak uğraşıyor. Arıza nedeniyle banka müşterileri hesaplarında bulunandan çok daha fazla nakit para çekebildi. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti.

Etiyopya'da banka ATM'si bozulunca, müşteriler 40 milyon dolardan fazla para çekti

BANKA SAATLER SONRA MÜDAHALE EDEBİLDİ

Müşteriler Cumartesi günü Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki (CBE) hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebileceklerini keşfedince olanlar oldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, 40 milyon dolardan fazla para çekildi veya diğer banka hesaplarına transfer edildi. Yaşanan olay karşısında bankanın bu işlemlere müdahale etmesi ise bir kaç saat sürdü.

Etiyopya'da banka ATM'si bozulunca, müşteriler 40 milyon dolardan fazla para çekti

PARANIN BÜYÜK KISMI ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Banka başkanı Abe Sano Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini söyledi. Arızanın haberi ise üniversitelere büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla yayıldı. Kampüs ATM'lerinde uzun kuyruklar oluşurken, bir öğrenci Amharca halkının polis memurları durdurmak için kampüse gelene kadar para çektiğini anlattı.

Etiyopya'da banka ATM'si bozulunca, müşteriler 40 milyon dolardan fazla para çekti

"PARAYI İADE EDENLER CAZAİ SUÇLA İTHAM EDİLMEYECEK"

82 yıl önce kurulan CBE'de 38 milyondan fazla kişinin hesabı bulunuyor. Finans sektörünün yönetim organı olarak hizmet veren Etiyopya merkez bankası, Pazar günü "bakım ve inceleme faaliyetleri" sırasında "bir aksaklık" meydana geldiğini belirten bir bildiri yayınladı. En az üç üniversite, öğrencilere CBE'den almış olabilecekleri kendilerine ait olmayan parayı iade etmelerini tavsiye eden açıklamalar yayınladı. Banka başkanı Abe Sano, parayı iade eden hiç kimsenin cezai bir suçla itham edilmeyeceğini ifade etti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

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