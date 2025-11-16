Haberler

Et ve Süt Kurumu'ndan Canlı Hayvan ve Karkas Alım İddialarına Yanıt

Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımına ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve piyasa regülasyonları kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Et Ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, piyasa regülasyonları kapsamında yürütülen yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ESK tarafından, kurumun et ithalatına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların, 8 Kasım 2023'te gündeme geldiği ve yayımlanan kamuoyu açıklamasıyla "gerçek dışı" olduklarının açıkça ortaya konduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Et Ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
