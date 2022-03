Et fiyatları cep yakmaya başladı... Kasaplar, ete gelen zammın yem fiyatlarının yükselişine bağladı

İSTANBUL Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatları yükseldi. Kasaplar, sığır ve dana etinin kalite yönünden fiyatlarının farklı olduğunu belirtirken zammın ise yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişler temel besin kaynaklarının fiyatları yukarı yönde etkiliyor. Bu kapsamda kırmızı et fiyatları cep yakmaya başladı. kasaplarda dana et kıyma 130 TL, kuşbaşı et, 135 TL, dana biftek ise 145 TL'den satılıyor.

"Geçen sene bu zamanlar etin kilosu 70 TL'ydi şimdi ise 130 TL"

Sığır etinin dana etine göre ucuz olduğunu vurgulayan kasap Mustafa Karabulut, "Sığır eti normal etlere göre yüzde 40 civarında ucuz. Et ve Süt Kurumu ucuz et satabilmek için sığır eti satıyor. Kasaplara gelen ürün dana eti oluyor ve fiyatları yüksek. Dana etiyle sığır etinin arasında kalite farkı oluyor. Keşke dana eti ucuz olsa da bizler kasaplar olarak ucuza satabilsek. Şu anda kıymanın kilosu 130 TL, kuşbaşı 135 TL, dana biftek 145 TL'den satıyoruz. Geçen sene bu zamanlar etin kilosu 70 TL'ydi şimdi ise 130 TL. Neredeyse yüzde 50 zam gelmiş. Bunun sebebi ise yem fiyatlarından kaynaklanıyor. Geçen sene bir kilo et alan vatandaş şimdi ise yarım kilo et alabiliyor. Umarım savaş sona erer ve bu fiyatlar bir nebzede olsa geri çekilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu da et fiyatlarına zam yaptı. Sığır kıymanın kilosunu 83 TL'ye yükseltildi.