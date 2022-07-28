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ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon sözleşmesi imzalandı

ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon sözleşmesi imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini kazanan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile ESOGÜ Rektörlüğü arasında sözleşme imzalandı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini kazanan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile ESOGÜ Rektörlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini kazanan Türk Ekonomi Bankası ile ESOGÜ Rektörlüğü arasında sözleşme imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan imza töreninde sözleşmeyi ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, TEB adına ise Marmara Bölge Direktörü Ersin Sağlam ve Eskişehir Şube Müdürü Özgür Bülent Gümüş imzaladı. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Genel Sekreter Bayram Kaplan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Necmettin Başkut ve Personel Daire Başkanı Abdurrahman Yıldırım ile banka yetkilileri de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, her iki tarafın da memnun kalması temennisiyle sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. TEB Marmara Bölge Direktörü Ersin Sağlam ise ESOGÜ'deki ihaleyi kazanmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, güzel bir birliktelik olmasını diledi.

5 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ESOGÜ maaş ödeme ve banka promosyon ihalesi 27 pazarlık turu sonucunda kişi başı 31.100 TL ile TEB uhdesinde kalmıştı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Ekonomi Bankası Rektör Banka Ekonomi Haberler

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