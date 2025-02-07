Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de çalışma hayatını kökten değiştirecek değişiklik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni çalışma düzenine göre, haftalık ve aylık çalışma saatleri aynı kalsa da tatil gün sayısı artacak.

SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİM ÇALIŞMA HAYATINI DA DEĞİŞİME ZORLUYOR

Türkiye'de düşen nüfus, artan emeklilikle birlikte iş hayatının akışının bozulmaması adına birçok değişiklik yapılması uzun yıllardır planlanıyor. Hibrit çalışma, uzaktan çalışma gibi yeni çalışma düzenleri koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza girmişti. Bunlara ilişkin bazı düzenlemeler getirilerek işçilerin haklarının korunması hedefleniyor.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma yasağı varken hibrit yani uzaktan çalışma modeli tıpkı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yayıldı. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak o model şimdi bir adım daha ileriye taşınarak belli günlerde iş yerinde belli günlerde uzaktan çalışmayla farklı mekanlarda bulunup çalışma saatlerinin doldurulması sağlanacak.

KAMUDA İLK ADIM ATILDI

Kamu çalışanları için esnek çalışma modelinde ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği yürürlüğe girdi. Özel sektöre yönelik teşvik de bu noktada süreci hızlandıracak. Yeni düzenin en temel ilkesi, çalışanın mesaide olduğu günlerde toplam çalışma saati bir miktar uzayacak, ancak haftalık ve aylık toplam çalışma süresi aynı kalacak. Buna karşın haftalık ve aylık yapılan izin artacak.

HAFTALIK 4 GÜN ÇALIŞMAK YETERLİ OLACAK

Mevcut durumda haftada 5 gün çalışan biri, yeni düzende günlük çalışma saatlerini bir saat artırarak artık 4 gün çalışacak ve haftada 3 gün izin yapabilecek. Benzer şekilde haftada 1 gün izin yapan biri de artık 2 gün izin hakkına sahip olabilecek.

HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni çalışma düzeninin hemen her meslekte uygulanması mümkün ancak yakın zamanda hibrit modeli uygulayan sektörlerin bu konuda daha hızlı hareket edebileceği öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sektörlere ilişkin açıklamasında "Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK

Bakan Vedat Işıkhan, yeni düzen için bazı yasal düzenlemelerin yapılacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önüne alarak sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi, bu çerçevede serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerimizi daha da artıracağız. Platform ekonomisi çok önemli bir ekonomi haline gelmeye başladı. E-ticaret, serbest çalışma, dijital hizmetler olarak gruplandırabileceğimiz bu alanda çalışanların haklarının güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak. Son olarak da iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de yapacağımız çalışmalardan sadece bir iki örnek vereceğim. Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.