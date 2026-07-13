AESOB Başkanı Dere: 'Depozito sisteminde esnafımızın yükü artmamalı'

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Depozito Yönetim Sistemi'nin sahada başarıya ulaşması için küçük esnafın ilave maliyet ve depolama yüküyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini vurguladı

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulamaya alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının tüketiciler tarafından iade noktalarına teslim edilmesi amaçlanıyor. Depozitolu içecek satışı yapan isteyen market, bayi, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafeler; iade edilen her uygun ambalaj karşılığında tüketiciye 1 lira ambalaj teşvik bedeli ödüyor.

Esnafın bu dönüşümün sahadaki en önemli halkalarından biri olduğunu aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, çevre bilinci açısından önemli olan bu uygulamanın yerel esnaf için ek maliyet ve operasyonel yük oluşturmadan yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Depozito sisteminin yalnızca bir çevre uygulaması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Başkan Adlıhan Dere, "Esnafımız mahalle kültürünün ve yerel ticaretin temel taşı olduğu kadar çevre bilincinin yayılmasında da önemli bir role sahip Tüketiciye ödenecek teşvik bedeli, doğrudan esnafımızın üzerine bırakılan bir ödeme olarak değerlendirilmemeli. Esnafımız operatörlerle yapacağı anlaşmalar kapsamında teşvik bedeli elde ederken iade için iş yerine gelen vatandaşlar sayesinde müşteri trafiğini artırma ve ek kazanç imkanı yakalayabilecek" dedi.

"Esnafımızın yükü artırılmamalı"

AESOB Başkanı Dere, sistemin işleyişinde esnafın çalışma şartlarının mutlaka gözetilmesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "Çevreye katkı sağlayan her düzenlemeyi önemsiyoruz. Ancak bu dönüşümün sahadaki uygulamasında esnafımızın ilave maliyet, depolama yükü ve operasyonel karmaşa ile karşı karşıya kalmaması gerekir. Yerel esnafımızın dükkanlarının fiziki büyüklükleri, personel imkanları ve depolama kapasiteleri birbirinden çok farklı. İade noktası olacak işletmeler için açık, sade ve uygulanabilir bir yol haritası hazırlanmalı. Esnafımız hangi ambalajı nasıl kabul edeceğini, nerede muhafaza edeceğini, ne zaman teslim edeceğini ve süreçten nasıl teşvik bedeli elde edeceğini net şekilde bilmelidir. Küçük metrekareli işletmeler için depolama yükünü artırmayacak pratik çözümler geliştirilmeli ve toplama sıklığı, teslim noktaları, operatör desteği esnafın günlük işleyişini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır."

Başkan Dere, sistemin başarıya ulaşması için esnafın yeterli şekilde bilgilendirilmesi, yetkili operatörlere kolaylıkla ulaşabilmesi ve uygulama sırasında karşılaşacağı sorunlara hızlı çözümler sunulması gerektiğini ifade etti.

"Turizm kentinde sistem daha önemli"

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'da yaz aylarında nüfus ve içecek tüketimini arttığını dile getiren Başkan Adlıhan Dere, "Antalya gibi turizm yoğunluğu yüksek şehirlerde depozito sistemi, çevre temizliği ve sürdürülebilir şehir yaşamı açısından daha da önemli hale geliyor. Ambalajlarının doğaya bırakılması yerine sisteme kazandırılması hem çevremizin korunmasına hem de şehrimizin marka değerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı atıklarını gelişigüzel atmamaya, DOA logolu şişe ve ambalajları iade noktalarına teslim ederek bu çevre seferberliğine destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Adlıhan Dere, "Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için süreci dikkatle takip etmeleri, sözleşme şartlarını ayrıntılı biçimde incelemeleri ve yalnızca resmi açıklamaları esas almaları büyük önem taşıyor" diye uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı