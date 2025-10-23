Esnaflara Destek Çağrısı: Gelir Düzeyi Artarsa Vergi Veririz

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eğer ülkede esnaf ve zanaatkar gerçekten hak ettiği gelir düzeyine erişirse, herkes vergi verir" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı Tokat'ta özel bir otelde yapıldı. Toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, birliklerin başkanları katıldı. Esnaf ve sanatkar ülkenin barometresi olduğunu ifade eden Palandöken, "Eğer ülkede esnaf ve zanaatkar gerçekten hak ettiği gelir düzeyine erişirse, herkes vergi verir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda en azından dedim bunları gene geçmiş dönemdeki gibi belirli bir vergi masaları tespit edelim. Mali müşavirlere ödeyecekleri parayı evet devlete verelim. Biz zaten kayıtlı ekonominin ihrası için bu görevi ifa ediyoruz. Bize rekabet için piyasada bu tür esnafları muhafaza edelim. Adamın zaten dört tane çivisi, iki tane çekici var. veya bir köy bakkalı var. Veyahut işte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili ilçenin nüfusu 30 bin. Büyük şehirler de dahil olduğu zaman. Zaten biliyorsunuz otuz tane büyükşehir var. Bu yaygınlaştığı zaman artık esnaf bu yükün altından kalkamaz." diye konuştu.

İki gündür Tokat'ta esnaf ziyaretleri yaptığını anlatan Palandöken, "En azından diyoruz bunu 3 yıl öteleyelim. Esnaf alışsın. Bu düzenlemeye muhasebe kayıtlarının tutulmasını veya çıkıp bu dijital sistemde en fazlalarının kesilmesi, sabahleyin geldi, esnaf dedi beni çok sıkıştırıyor başkan. O da burada dedi ki, ben dükkanı kapatacağım. 75 yaşındaki adamım Dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek. Tabii yasalar çıktıktan sonra bunun uygulanması, uyulması son derece dikkat çekici, yapılması gereken en önemli mesele. İllerin nüfusuna nüfus ölçeklerine göre bugün yapılan işletmeler maalesef artık haksız rekabetin karşısında ayağa kalkacak hali kalmayacak." ifadelerini kullandı.