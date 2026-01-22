Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Kilis'te bir esnafın tavuk döneri 35 TL'den satışa sunması, artan hayat pahalılığı karşısında hem şaşkınlık hem de yoğun ilgiyle karşılandı.

"BUNUNLA DA YEVMİYEMİZ ÇIKIYOR"

Çevredeki fiyatların çok altında bir tarife belirleyen işletmeci, düşük kar marjıyla da geçinilebileceğini savundu. Maliyetler karşısında nasıl kar ettiği sorulan esnaf, "Kurtarıyor. Bereket versin. Bununla da yevmiyemiz çıkıyor işte. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz." yanıtını verdi.