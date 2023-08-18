Esnafın kira ödemeleri zorlaşıyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, esnafın dükkan kirasını ödemekte zorlandığını belirterek " Türkiye'de kaybolan istikrarın yeniden sağlanması çok önemli. Hem konutta olsun hem de kirada duran esnafımızın sıkıntıları had safhada" dedi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, konutta yaşanan kira sorununun dükkanlarda da yaşandığına dikkat çekti. Birsen, şunları söyledi:

"KAYBOLAN İSTİKRAR SAĞLANMALI"

"Türkiye'de kaybolan istikrarın yeniden sağlanması çok önemli. Tabii ki yaşanan sıkıntılar hem konutta olsun hem de kirada duran esnafımızın sıkıntıları had safhada. Dolayısıyla bununla ilgili konutlarda yapılan düzenlemenin iş yerlerine yansıması için çalışmaların devam ettiğini ve ekim ayında bu konuyla ilgili yasal düzenlemenin çıkartılacağı haberleri tarafımıza gelmekte. Sonuç olarak gerçekten istikrarın sağlanması önemli. Bunun için bir an önce istikrar sağlayarak durumun stabil hale dönüşmeni lazım. Sadece kira ve benzeri ihtiyaçların değil tüm ihtiyaçların hızla fiyatlarının değiştiği bir ortamda kiraların sabit tutulması çok da gerçekçi olmayacaktır. Başarılı da olunmayacaktır. Önemli olan tüm ticari konularda istikrarın sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerde fiyat istikrarının yakalanması toplu olarak tamamen istikrarı koruma adına yapılacak işlemler daha başarılı olacağına inanıyoruz.

"KİRA KONULARINDA ŞİKAYETLER GELMEKTE"

Bir takım esnaf ve sanatkarlarımızdan kira konularında şikayetler gelmekte. Tabii ki iki tarafı da dinlediğimizde dükkan sahipleri de diyor ki, ben bu kirayla geçimimi sağlıyorum. Bu gibi birtakım görüşler ortaya atarak haklılığını ortaya koymaya çalışıyor. Yasal düzenlemelerin öncesinde ara buluculukla işin halledilmesi hususu gündeme geliyor. Süreç dolayısıyla uzuyor. Bu sürecin uzaması da esnaf ve sanatkarımızın öngörüsünü ve yapacağı işi engellemesine veya ertelemesine sebep oluyor. Dolayısıyla bunların bir an önce giderilmesi ticari hayatın tekrar düzene sokulması ve istikrarın yakalanması önceliğimiz olmalıdır."