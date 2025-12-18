Mobilyacılar makine ve teçhizat alım kredi limitinin 2,5 milyon liraya çıkarılmasından memnun

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, esnaf ve sanatkarların, sıfır makine ve teçhizat alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan makine ve teçhizat alım kredi limitinin, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2 milyon 500 bin liraya çıkarıldığını belirterek, "Makine ve teçhizat alım kredi limitinin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılması esnaf için can suyu olacak." dedi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğince (TESKOMB), esnaf ve sanatkarlara 1 milyon lira olarak sunulan makine ve teçhizat alım kredi üst limitinin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taklacı, esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerinde kullanmak üzere, sıfır makine ve teçhizat alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevcut işyeri ve taşıt alım kredisi türlerine ek olarak makine ve teçhizat alım kredisinin, 1 Ocak 2026'dan itibaren artırılmış haliyle uygulanacağını ve bunun ilgili sektörler için çok değerli olduğunu söyledi.

Hüseyin Taklacı, sözlerine şöyle devam etti:

Makine ve teçhizat alım kredisi, üretimi güçlendirmek, kapasite artırmak, teknoloji oranını yükseltmek ve tesisleşme-sanayileşme adımlarını hızlandırmak isteyen tüm esnaf ve sanatkarlar için büyük bir fırsat. Makine ve teçhizat alım kredi limitinin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılması esnaf için can suyu olacak. Tüm esnaf ve sanatkarlarımız da bu desteğe büyük bir gayretle çalışarak, karşılık verecektir diye düşünüyorum. Böyle destekler, başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sanayimiz için hayati önem taşıyor."

"Kredi sadece sıfır makine alımlarında kullanılacak"

Taklacı, makine ve teçhizat alım kredisi kullanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, sağlaması gereken şartlar hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu kredinin, sadece sıfır makine alımlarında geçerli olduğunu, ikinci el makine alımlarında kullanılamayacağının altını çizen Taklacı, forklift, greyder, ekskavatör ve benzer iş makine alımlarının, bu kredi kapsamında değerlendirmeye alınabileceğini bildirdi.

Makine ve teçhizat alım kredi üst limitinin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılmasından sektör olarak çok memnun olduklarını dile getiren Taklacı, "İşletme ve yatırım kredisi kullanılması halinde, toplam üst limit bu rakamı geçmeyecek. Yürürlükteki Hazine faiz destekli esnaf kredisi faiz oranından ve yüzde 50 faiz destekli olarak kullandırılacak kredinin süresi, azami 48 ay olacak. Kredi, bir defada tek bir makine alımına yönelik kullandırılacak, parçalı kullanım veya birden fazla alıma yönelik kullandırılmayacak." ifadelerini kullandı.

Taklacı, önceden yatırım kredisi kullanmış ve ödemesi devam eden esnaf ve sanatkarların, ilave yatırım kredisi talebinin değerlendirilmeyeceğine vurgu yaparak, kullanılan makine alım kredisinin vadesinden önce kapatılması durumunda, kullanım tarihinden itibaren en az 1 yıl süre geçmeden, makine alımına yönelik yeni yatırım kredisi kullandırılmayacağını da vurguladı.

Makine ve teçhizat alım kredisi dolayısıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdulkadir Akgül'e teşekkür eden Taklacı, bu tür desteklerin esnaf ve sanatkarları ayakta tutacağını, ülke ekonomisine, üretime ve sektörlere çok büyük destek katacağını kaydetti.