Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı: Krediler Durduruldu

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Can, "Krediler durduruldu maalesef. Devletimizin her ay verdiği bir plasman akışı vardı bizim kredi isteğimize göre. Bu ay hiç vermedi. Üstüne üstlük bir de durduruldu. Artı elimizde olan plasmanlar vardı daha önceden olan plasmanlar. Onları da maalesef geri aldılar. Geri alınca da biz ortada kaldık" dedi.

Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Can, kredilerin durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Can, şunları söyledi:

"İlk altı ayı değerlendirecek olursak biraz yoğun bir süreç geçti ki bizim seçim sürecimiz de vardı zaten. Oradan da bir yoğunluk vardı. İnanılmaz bir başvuru oldu. Başvurulara yetişemedik. Şu anda da yetişemiyoruz ki zaten kredilerimiz durduruldu maalesef. Daha önceden bini geçmiş bir başvuru vardı. Bizim ikinci, üçüncü kredileri vermemizden dolayı büyük başvurular vardı. Yetişemedik. Şu anda zaten ocak ayına kadar geldik. Ocak ayında kaldık. Ocak ayında beklemedeyiz çünkü krediler durduruldu maalesef. Devletimizin her ay verdiği bir plasman akışı vardı bizim kredi isteğimize göre. Bu ay hiç vermedi. Üstüne üstlük bir de durduruldu. Artı elimizde olan plasmanlar vardı daha önceden olan plasmanlar. Onları da maalesef geri aldılar. Geri alınca da biz ortada kaldık.

"BELKİ FAİZ ORANLARIMIZ YÜKSELİR"

Şu anda muhtemelen Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan kaynaklanıyor. Piyasada bizim aracılığımıza esnafa kredi veriyorlardı. Bu kredilerden iyi şekilde, en ucuz şekilde veriliyordu. Tek biz kalmıştık. Herkes bize yüklenmişti. Biliyorsunuz seçimlerden sonra Maliye Bakanı değişikliği oldu. Maliye Bakanı kendisi muhtemelen farklı bir yöntem çizecek. Onun için durdurdular. Sonra belki faiz oranlarımız yükselir. Farklı bir boyut getirebilirler esnaf alabilmesi için krediyi. Onları bekliyoruz."

"ESNAF ŞU AN DÖNDÜREMİYOR"

Esnafın çok borçlandığına dikkat çeken Can, "Esnafın şu anki ihtiyacı parasını döndürebilmek. Parayı alıp şu anki sıkıntılarını giderebilmek. Çok borçlandı. Kredi kartlarına giriş yaptı. Aldığı mal pahalandı. Satarken pahalı sattı ama diğer alırken yine pahalı aldı. Onları döndürülebilmek amacı. Onu da bizle sağlayacak zaten çünkü en düşük faiz oranıyla veren kişi biziz. Daha önceden buradan alınan kredilerin çoğuyla malını alıyordu, işini yapıyordu. Borcunu ödeyip öyle geliyordu. Şimdi krediyi alıyor. Bir sene sonra tekrar geliyor, altı ay sonra tekrar geliyor. Tekrar kredi istiyor şu anda. Çünkü döndüremiyor. Biz ikinci, üçüncü kredi verebildiğimiz için, faiz oranı da burada en düşük olduğunu bildiği için gelip tekrar tekrar başvuru yapıyor" dedi.

Can, "Faiz oranının 10 olacağını düşünüyorum. 7,5 faiz oranı yıllık. Şu anda 800-1000 tane dosyamız var kredi için bekleyen. 2023 Ocak ayında başvurmuş insanlar var. Kredilerini veremedik elimizde olmayan sebeplerle. Onlara da çok mahcup olduk zaten. Herkes arıyor. Nasıl olacak, nasıl gelecek diye. Üzülüyoruz onlara karşı ama maalesef veremedik" diye konuştu.