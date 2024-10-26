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Esnaf ve Sanatkarlar İçin Acil Yeniden Yapılandırma Çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar İçin Acil Yeniden Yapılandırma Çağrısı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında esnafın devlete olan borçlarının uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, esnafın devlete olan borçlarına ilişkin açıklama yaparak, yüksek enflasyon ikliminde esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alabilmesi için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Palandöken, "Enflasyona bağlı olarak girdi maliyetlerindeki artış esnaf ve sanatkarlarımızı oldukça zorluyor. Bir taraftan artan iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıta ve enerji kalemlerine gelen zamlar, işçi giderleri vesaire derken esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edilmişti. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de vatandaşımız ve esnafımız rahat bir nefes alır" dedi.

'BLOKELER KALDIRILMALI'

Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğunu söyleyen Palandöken, şunları kaydetti: "Bir taraftan esnafın müşteri sayısı düştü, geliri azaldı. Diğer taraftan insanların ihtiyaçlarını giderebilmesi, ekonominin canlanması hem de devletin gelirini artırması için geçtiğimiz dönemlerdeki gibi biraz daha uzun vadeli, insanların ödeyebileceği şekilde yeni bir yapılandırma gerekli. Ama tam tersine insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Bu blokeler kaldırılmalı. Eskiden devletin esnaf ve sanatkarlara özel verdiği düşük faizli krediler can suyu oluyordu. Esnaf o krediler sayesinde borçlarını kapatabiliyordu. Ancak bilindiği üzere bu kredilerin faizleri de artık cazibesini kaybetti ve esnafın finansmana ulaşması daha da zorlaştı. Bu yüzden yapılandırma kanununun mutlaka yeniden gündeme getirilip, insanların borçlarından kurtulmasını sağlamak lazım. Yapılandırma ile esnafımız nakit akışını düzene sokarak, finansal rahatlama sağlar hem de piyasalarda canlanma ve genel bir güven ortamı oluşur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken Ekonomi Türkiye Finans

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