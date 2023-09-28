Eskişehir Mobilya Sanayi İş Kümelenmesi'nin (ESMOS) yeni başkanı Hakan Korkmaz oldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Onur Şensöz, Kadir Özenen, Suat Erkoyun, Ertuğrul Tezgören, Ender Aytaşkın, Uğur Aygün isimlerinden oluştu. ESMOS'un genel kurulu sonrası konuşan Korkmaz, ESMOS'un geleceğini şekillendirmek ve mobilya sektörünü güçlendirmek için faaliyetlerine daha güçlü devam edeceklerini belirtti.

Eskişehir Mobilya Sanayi İş Kümelenmesinin (ESMOS) yeni Başkanı Hakan Korkmaz oldu.

Seçimli yapılan genel kurulda ESMOS'un yeni başkanı Hakan Korkmaz oldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ise Onur Şensöz, Kadir Özenen, Suat Erkoyun, Ertuğrul Tezgören, Ender Aytaşkın, Uğur Aygün isimlerinden oluştu.

ESMOS'un genel kurulu sonrası konuşan yeni Başkan Hakan Korkmaz, göreve seçilmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "ESMOS'un geleceğini şekillendirmek ve mobilya sektörümüzü güçlendirmek için faaliyetlerimize daha güçlü devam edeceğiz. Kurucu ve 2 dönem Başkanlığımızı yapan Sayın Ertuğrul Tezgören'e, Yönetim Kurulu ve tüm üyelerimize bu güveni verdikleri için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak ESMOS'u daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Kümemizin kurulmasına öncülük eden Eskişehir Sanayi Odası'nda ayrıca teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

"Sektörümüzü büyütmek zorundayız"

ESMOS'un küme olmasının yanı sıra dernek yapısında da olduğuna değinen Korkmaz, şunları söyledi: "Şehrimizin ve bölgesinin mobilya sektöründeki önemli bir aktörü olmanın bilinci içinde çalışacağız. Üyelerimiz arasında iş birliği ve inovasyonu teşvik eden bir platform olarak varlığımız sürecek. Mobilya sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımız arasında."

"Temel alanlar belirlendi"

Nitelikli iş gücü, uluslararası pazarlara açılma ve tasarım odaklı hareket etmenin hedefleri arasında olduğuna değinen Korkmaz, ESMOS'un önümüzdeki dönemde odaklanacağı üç temel alan olduğunu vurguladı.

Belirlenen bu 3 temel alanın neler olduğuna dair bilgi veren Başkan Hakan Korkmaz, nitelikli iş gücünün geliştirilmesinin odaklanacakları temel alanların başında geldiğini belirterek "Bölgemizde mobilya sektöründe nitelikli iş gücünün yetişmesine ve gelişmesine özel bir vurgu oluşturacağız. Eğitim programları ve işbirliği projeleri aracılığıyla, sektördeki beceri ve uzmanlık seviyelerini arttırmak zorundayız. Bu sayede, Eskişehir mobilya sektörü daha rekabetçi hale gelecek" diye ifade etti.

Uluslararası pazarlara açılmanın belirledikleri temel alanların ikincisi olduğunu söyleyen Korkmaz, ESMOS'un, uluslararası pazarlarda daha fazla varlık göstereceğini dile getirdi. Korkmaz, "ESMOS üyelerini ihracat fırsatlarına yönlendirmek ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için çalışacağız. Bu adım, Eskişehir mobilya sektörünün dünya çapında tanınırlığını arttıracak" dedi.

Eskişehir mobilya sektörü daha estetik ve inovatif ürünler sunucak

Tasarım odaklı projelerin üçüncü temel alan olduğuna yer veren Korkmaz, mobilya tasarımının ESMOS için öncelikli bir alan olduğuna dikkat çekti.

ESMOS'un yeni tasarım trendlerini takip ederek, üyelerine tasarım konusunda destek sağlayacaklarını işaret eden Başkan Korkmaz, projelere teşvik edeceklerini, bu sayede Eskişehir mobilya sektörü daha estetik ve inovatif ürünler sunulabileceğini hatırlattı. - ESKİŞEHİR