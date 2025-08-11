Eskişehirli Pasta Ustası: Tüketici Trendleri Pastacılığı Değiştiriyor

Eskişehir'de 28 yıldır pasta ustalığı yapan Mehmet Vural, pastacılık sektöründeki hızlı değişim ve yeni tüketici trendlerine dikkat çekti.

Eskişehir'de 28 yıldır pasta ustalığı yapan Mehmet Vural, pastacılık sektöründe son yıllarda hızla değişen tüketici talepleriyle yeni bir dönüşüm yaşandığını belirtiyor. Geleneksel çok katlı düğün pastalarının yerini, daha pratik ve ekonomik alternatifler alırken, butik ve tek porsiyonluk tatlılara olan ilginin giderek arttığını söylüyor. Ayrıca, sosyal medyanın etkisiyle evde butik pasta yapıp satışa sunan genç girişimcilerin sayısında önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Mehmet Vural, bu durumun sektörde üretim tekniklerinden sunuma kadar birçok alanda yeniliklerin yapılmasını zorunlu kıldığını ifade ediyor.

"Düğünlerde çok katlı pastaların yerini sedye pastalar alıyor"

Düğün gibi organizasyonlarda kullanılan çok katlı gerçek pastaların maliyet nedeniyle artık daha az tercih edildiğini dile getiren Mehmet Vural, "Eskiden düğünlerde 6-7 katlı gerçek pastalar çok popülerdi. Ancak hem maliyetin artması hem de servis zorlukları nedeniyle artık fazla tercih edilmiyor. Düğün salonları genellikle sedye pasta dediğimiz, büyük dikdörtgen pastaları kullanıyor. Hem taşınması hem de dilimlenip servis edilmesi kolay olduğu için salonlar açısından daha pratik. Görsellik açısından katlı maket pastalar sahneye konuyor, asıl servis bu dikdörtgen pastalar üzerinden yapılıyor" dedi.

"İnsanlar artık sosyal medyada paylaşabilecekleri estetik görünümler arıyor"

Tüketici alışkanlıklarının yalnızca düğün pastalarında değil, tüm ürün grubunda değiştiğini vurgulayan Vural, "Geçmişte çikolatalı veya meyveli klasik yaş pastalar özel günlerin vazgeçilmeziydi. Şimdi ise tek kişilik adet pastalar, cheesecake çeşitleri, sütlü tatlılar ve modern sunumlu butik pastalar öne çıkıyor. İnsanlar artık hem farklı tatlar hem de sosyal medyada paylaşabilecekleri estetik görünümler arıyor. Bu durum üretim tekniklerini de değiştirdi; eskiden toplu büyük pastalar yapılırken şimdi çeşit ve sunum odaklı üretim yapıyoruz" diye konuştu.

"Pastacılık, sürekli yenilik isteyen bir meslek"

Son yıllarda donuk pasta kullanımının arttığına da değinen Mehmet Vural, "Donuk pastalar hem stoklama hem de hızlı servis açısından avantaj sağlıyor. Özellikle yoğun dönemlerde üreticiye de işletmeye de kolaylık sunuyor. Sedye pastalar şu anda yaygın olsa da, birkaç yıl içinde yerlerini daha pratik ve tek porsiyonluk yeni ürünlere bırakabilirler. Pastacılık sektörü artık hız, pratiklik, görsellik ve lezzeti aynı anda sunmak zorunda. Her gün farklı ürünler, renkler ve tasarımlar üretmeliyiz. Pastacılık, sürekli yenilik isteyen bir meslek" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin sektörde varlık göstermesi beni sevindiriyor"

Mehmet Vural, internet üzerinden satış yapan genç pastacıların sayısının artması hakkında da şunları söyledi;

"Gençler evde kendi mutfağında butik pasta, kurabiye, adet pasta yapıp sosyal medyadan satışa sunuyor. Bu hem girişimcilik açısından güzel bir adım hem de tüketiciye daha fazla çeşitlilik sağlıyor. Gençlerin internet üzerinden bu mesleği icra etmesi bizim işlerimizi kesmiyor. Zaten bir pasta dükkanınız varsa sabit bir müşteri kitleniz oluyor. Biz müşterilerimizden dolayı hiç eksilme yaşamadık. Her ustanın elinin lezzeti farklıdır. Kimi keki farklı yapar, kimisi malzeme oranlarını değiştirir. Bu da pastaların lezzet farkını oluşturur. İşlerimizi kesmesinin aksine gençlerin sektörde varlık göstermesi beni sevindiriyor. Meslek devam ettikçe kalite de sürer."

"Eğlenceli ve altın bilezik değerinde bir meslek"

Mesleğe ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulunan deneyimli pastacı, "Ben mesleğimi çok seviyorum. Biz 3 erkek kardeşiz üçümüzde pasta sektöründeyiz benim dört oğlum var dördü de bu sektörde ilerliyor. Ben mesleğimi çok sevdiğim için elimden geldiğince bunu çocuklarıma da aşılamaya çalışıyorum. Ağır bir işimiz yok, zevkli bir iş. Gıda ve pastacılıkla ilgili bölümler okuyarak bu alanda ilerleyebilirler. Eğlenceli ve altın bilezik değerinde bir meslek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR