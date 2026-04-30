Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Mart ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 7,9 artarak 143 milyon 463 bin dolar, ithalat yüzde 18,8 artarak 2026 Mart ayında 133 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azaldı, ithalat yüzde 8,2 arttı. - ESKİŞEHİR

