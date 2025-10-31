Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Eylül ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8 artarak 167 milyon 729 bin dolar, ithalat yüzde 15,7 artarak 2025 Eylül ayında 133 milyon 61 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,8, ithalat ise yüzde 8,7 arttı. - ESKİŞEHİR