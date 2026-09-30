Haberler

Eskişehir'in Ağustos ihracatı yüzde 0,9 artıp 141 milyon 152 bin dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in 2026 Ağustos dış ticaret istatistiklerine göre Eskişehir'in ihracatı yüzde 0,9, ithalatı yüzde 18,6 arttı. İhracat 141 milyon 152 bin dolara, ithalat 132 milyon 826 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Eskişehir'in hem ihracatı hem de ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında 2026 yılı Ağustos ayına ait dış ticaret rakamları belli oldu. Eskişehir'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracat ve ithalat rakamlarında artış kaydedildi. 2026 Ağustos ayında Eskişehir'in ihracatı yüzde 0,9 oranında artarak 141 milyon 152 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde kentin ithalatı ise yüzde 18,6 oranında artış göstererek 132 milyon 826 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı

ABD ordusu, 23 yıl önce işgal ettiği ülkeden tamamen çekildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar