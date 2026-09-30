Eskişehir'in Ağustos ihracatı yüzde 0,9 artıp 141 milyon 152 bin dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Eskişehir'in hem ihracatı hem de ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında 2026 yılı Ağustos ayına ait dış ticaret rakamları belli oldu. Eskişehir'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracat ve ithalat rakamlarında artış kaydedildi. 2026 Ağustos ayında Eskişehir'in ihracatı yüzde 0,9 oranında artarak 141 milyon 152 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde kentin ithalatı ise yüzde 18,6 oranında artış göstererek 132 milyon 826 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı