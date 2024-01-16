Eskişehir Gümrük Müdürlüğü 2023 yılında 479 milyon dolarlık ihracat yaptı

Eskişehir Valiliği, 2023 yılında 479 milyon 466 bin 394 Dolar değerinde ihracat yapan Eskişehir Gümrük Müdürlüğü ile ilgili verileri paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, 2023 yılında Eskişehir Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu, 479 milyon 466 bin 394 Dolar değerinde ihracat, 361 milyon 69 bin 406 Dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, 21 milyon 374 bin 689 TL Gümrük Vergisi, 895 milyon 226 bin 119 TL değerinde ise KDV tahsilatı yapıldı. Müdürlüğün yetki alanları içerisinde olan Hasan Polatkan Havalimanı'ndan 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 702 adet uçuşun 346 adeti Türkiye'ye, 356 adeti de yurt dışına yapıldı. 93 bin 12 kişiye yolcu işlemleri sağlanırken, bu yolculardan 46 bin 185'i Türkiye'ye geldi ve 47 bin 827'si yurt dışına çıkış sağladı. 2023 yılında Gümrük Müdürlüğü tarafından 'Kaçakçılıkla Mücadele' çerçevesinde gerçekleştirilen 5 adet yakalama olayında toplam değeri 280 milyon 579 bin 5 TL olan kaçak eşyaya el konuldu. - ESKİŞEHİR