Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'deki Asayiş Olayları Kenti Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'de artan asayiş olaylarının kenti olumsuz etkilediğini belirtti. Zengin, güvenli şehir algısının zarar göreceğini ve ekonominin kötü etkilenebileceğini ifade etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'de artış gösteren asayiş olaylarının, dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen Eskişehir'in ekonomisinden sosyal hayatına birçok konuda kenti olumsuz etkilediğini belirtti.

Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'de son zamanlarda artış gösteren asayiş olaylarına dikkat çekti. Bu olayların artışının 'Güvenli şehir Eskişehir' algısına zarar verdiğini belirten Zengin, gerekli önlem ve çalışmaların yapılmadığı taktirde kentte huzursuzluk ortamının artacağına dikkat çekti. Asayiş olaylarının daha da artması durumunda kentte gelen göçün de azalacağına değinen Serkan Zengin, bu durumunda ekonominin kötü etkileneceğini ifade etti.

"'Güvenli şehir Eskişehir' olgusu yavaş yavaş geriye doğru gidiyor"

Konuyla ilgili Serkan Zengin, "Eskişehir'de son zamanlardaki asayiş olaylarındaki artış, basından ve sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla artık huzur bozmaya başlayacak seviyeye geldi. ve bu olaylar, Eskişehir'in güvenli şehir algısını ne yazık ki etkilemeye ve olumsuz yorumlanmaya sebep olmaya başladı. Bu konuyla ilgili gerek emniyet, gerekse yerel kuruluşlar ve valiliğin bir an önce önlem alması gerekiyor. Çünkü Eskişehir her zaman güvenli şehir olması, sokaklarında gece bile olsa rahat yürüyebilmesiyle övünen bir kenttir. Ama bu olgu günümüzde yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Tekrar güvenli şehir Eskişehir algısının için iyice oturtulması ve geri dönülebilmesi için Eskişehir'deki asayiş olaylarının bir an önce çözülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik olarak şehri buhrana sokmaya kadar götürebilir"

Asayiş olaylarının tırmanması durumunda şehrin ekonomik buhrana dahi girebileceğini söyleyen Zengin şu şekilde devam etti;

"Eskişehir bir öğrenci şehri, Eskişehir güvenilir bir şehir. Herkesin gelmek, gezmek, görmek istediği bir şehir olarak görülüyor. ve dışarıdan çok ciddi göç alıyor. Bu tür olaylar göçün önüne geçecektir. Göçün azalması, turistin az gelmesi, gece insanların dışarıya çıkamayacağını düşünmesi, ekonomik olarak şehri buhrana sokmaya kadar götürebilir. Bununla ilgili gerekli tüm faili ve faili meçhul her türlü olayın çok ciddi üstüne gidilmesi gerekir. Alkollü mekanların olduğu bölgelerde önlemlerin arttırılması ve şüpheli denilebilecek insanlara yönelik kontrolün arttırılması gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Serkan Can Güvenlik Ekonomi Güncel Asayiş

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title