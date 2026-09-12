Eskişehir’de yaz sezonu oto kiralama sektörünü hareketlendirdi

Yaz sezonunda Eskişehir'de oto kiralama sektöründe büyük bir hareketlilik yaşandı. Gurbetçilerin ve tatilcilerin kente gelmesiyle artan talepler, araç kiralama firmalarının yüzünü güldürdü. Sektördeki son durumu ve piyasadaki gelişmeleri değerlendiren araç kiralama işletmecisi Metin Çoban, yoğunluğun gurbetçiler ve tatil amaçlı seyahat eden vatandaşlardan kaynaklandığını belirtti. Yoğun dönemin 1 ila 1,5 ay daha devam etmesi bekleniyor.

"Yurt dışından gelenler ay bazında, yerliler ise tatil amaçlı kiralıyor"

Piyasadaki hareketliliği aktaran Metin Çoban, "Şu anda piyasada yaz sezonu dolayısıyla yoğun bir talep var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz ve gurbetçilerimiz ağırlıkta. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ise daha çok tatil amaçlı araç kiralıyor. Bu yoğunluğun yaklaşık 1 ila 1,5 ay daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Filomuzda bulunan yaklaşık yüz araçla hizmet veriyoruz. Günlük kiralama sayılarımız talebe göre 8 ile 15 arasında değişiklik gösteriyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz genelde aylık kiralama yaparken, yerli müşterilerimiz 8 ila 15 gün arasında kiralama yapmayı tercih ediyor" dedi.

"Fiyatlar 2 bin 800 liradan başlıyor"

Araç segmenti ve şanzıman türüne göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Çoban, "Kiralama ücretleri ortalama 2 bin 800 liradan başlıyor. Aracın segmentine ve otomatik ya da manuel oluşuna göre günlük kiralama fiyatları 6 bin liraya kadar yükselebiliyor" şeklinde konuştu.

"Manuel araç devri 5 yıl içinde bitebilir"

Sürücülerin araç tercihlerine de değinen Metin Çoban, otomatik vitese olan talebin her geçen gün arttığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimiz en çok sedan ve otomatik vites araçları tercih ediyor. Biliyorsunuz ki şu anda otomatik vites araçlara olan talepte adeta bir patlama yaşanıyor. Manuel araç kiralamanın ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamen biteceğini ve herkesin otomatiğe geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı