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Eskişehir'de Kırtasiye Denetimleri Sürüyor

Eskişehir'de Kırtasiye Denetimleri Sürüyor
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Eskişehir'de kırtasiye ürünlerinin satışını denetledi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Eskişehir'de kırtasiye ürünlerinin satışını denetledi.

Denetimlerde, satışa sunulan ürünler ekipler tarafından incelendi, ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa satış fiyatlarının uygunluğu kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda yaklaşık 20 gündür kent genelinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Denetimlerin öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kürkçü, "Zincir marketlerde, kırtasiyelerde Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda yaklaşık 20 gündür denetimlerimiz devam etmektedir." dedi.

Kürkçü, aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme yaptıklarını vurgulayarak, "Diğer birimlerimiz tarafından öğrencilerimizin güvenliğini korumak amacıyla etiket bilgilendirmeleri ile ürünlerde imalatçı ve ithalatçı firma bilgisinin olup olmadığını denetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Kürkçü, tüketicilerin güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden takip edebileceğini ifade etti.

Kürkçü, tüketicilerin ürün güvenliği ve diğer konulardaki soru ve şikayetleri için Ticaret İl Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Hattı'na başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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