Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında Çifteler çiftçisine nohut tohumu desteği verildi

Güncelleme:

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Çifteler çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi" kapsamında Çifteler çiftçisine nohut tohumu desteği verildi.

Azkan cinsi nohut tohumlarının yüzde 50 hibeli olarak üreticilere teslim edildiği törene Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Çifteler Ziraat Odası Başkanı Nejat Yatır, mahalle muhtarları, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Çiftelerde nohut üretimi yapan çiftçilere 445 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 4 bin 450 kilo tohum desteği sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Çifteler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title